Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: PKW steckt in Wassermassen fest, PKW kommt von Fahrbahn ab

Aalen (ots)

Crailsheim-Jagstheim: Fahrzeug bleibt auf überfluteter Straße liegen

Kurz nach 3:00 Uhr am Montagmorgen meldete die Rettungsleitstelle, dass ein 43-jähriger Ford-Fahrer mit seinem Fahrzeug in der deutlich überfluteten Aubergstraße feststecken würde. Die Abteilung Jagstheim der FFW Crailsheim war vor Ort mit drei Fahrzeugen und 12 Wehrleuten. Letztlich musste ein Abschleppdienst das Fahrzeug aus dem Wasser bergen. Der Fahrer blieb unverletzt.

Wolpertshausen: Von Fahrbahn abgekommen

Am Montagmorgen gegen 05:30 Uhr befuhr eine 20-jährige VW-Fahrerin die L2218 von Cröffelbach in Richtung Veinau. Aufgrund der Wetterverhältnisse verlor die 20-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug und rutschte nach rechts in den Straßengraben. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1000 Euro.

