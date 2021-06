Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall zwischen Mofafahrer und Radfahrer

Zweibrücken (ots)

Zeit: 31.05.2021, 16:15 Uhr

Orte: Zweibrücken, Gottlieb-Daimler-Straße 38 SV: Ein 17-jähriger Mofafahrer übersah beim Einfahren von einer Tankstellenausfahrt in die Gottlieb-Daimler-Straße einen von links herannahenden vorfahrsberechtigen 56-jährigen Fahrradfahrer. Beim Zusammenstoß der beiden Zweiräder stürzten beide Fahrer. Während der 17-jährige nach ersten Feststellungen unverletzt blieb, musste der Radfahrer mit Prellungen und Schürfwunden an den Armen und im Schulterbereich zwecks weiterer Untersuchungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. An seinem Fahrrad brach zudem die Gabel, so dass von einem Schaden von 2.000 EUR auszugehen ist. Das Mofa blieb unbeschädigt. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell