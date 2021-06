Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Terrassenbrand eines Zweifamilienhauses

Rodalben (ots)

Auf der Terrasse eines Zweifamilienhauses in der Neuhofstraße brach gestern gegen 13:40 Uhr, ein Feuer aus. Ein Stapel Kunststoffstühle geriet in Brand. Die Hauswand, die Fenster mit Rollläden, ein Rasenmäher und ein Schlauchwagen wurden in Mitleidenschaft gezogen. Das Feuer wurde von der Feuerwehr Rodalben, die mit drei Einsatzfahrzeugen und 12 Mann im Einsatz war, gelöscht. Personen kamen nicht zu schaden. Die Schadenshöhe wird auf grob 10.000 Euro geschätzt. Das Haus bleibt bewohnbar. Nach momentanem Ermittlungsstand kann von einer fahrlässigen Ursache ausgegangen werden. kips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell