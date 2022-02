Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Jagdwilderei - 14-Jähriger durch Schläge verletzt - Sonstiges

Aalen (ots)

Ostalbkreis: Mehrere Bäume umgestürzt

Mehrere Bäume und Straßenschilder stürzten am Sonntag aufgrund des Sturmtiefs um und versperrten teils die Straßen. Kurz vor 20 Uhr stürzte eine Pappel in der Bismarckstraße auf eine Laterne und in einen Garten. Zur Beseitigung des rund 10 m hohen Baumes rückte die Freiwillige Feuerwehr Aalen mit 2 Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften an; ebenfalls vor Ort war ein Techniker, der die Laterne abklemmte. Der entstandene Sachschade beziffert sich auf rund 3000 Euro.

Aalen: Zu schnell

Mit rund 75 km/h befuhr eine 27-Jährige am Sonntagmorgen kurz vor 4 Uhr mit ihrem Nissan die Gartenstraße, weshalb das Fahrzeug von Beamten des Polizeireviers Aalen angehalten und die Fahrerin kontrolliert wurde. Bei der Kontrolle wurde bei der jungen Frau Alkoholgeruch wahrgenommen. Nachdem ein Alkoholtest positiv verlief, musste sich die 27-Jährige im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen.

Aalen: Radfahrer von Pkw erfasst

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen zog sich ein 15 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag zu. Der Radler befuhr ordnungswidrig den parallel zur Stuttgarter Straße verlaufenden Gehweg in Richtung Innenstadt. An der Einmündung Aalstraße / Stuttgarter Straße wurde er vom Mercedes Benz einer 32-Jährigen erfasst, die den Radfahrer wegen eines am Fahrbahnrand abgestellten Pkw nicht gesehen hatte. Der Jugendliche, der zum Zeitpunkt des Unfalls einen Helm trug, stürzte zu Boden und zog sich hierbei eine Verletzung am Bein zu. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 1500 Euro.

Rainau-Dalkingen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich beim Wenden einen in der Laubengasse aufgestellten Verstärkerkasten, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand. Die Beschädigungen wurden am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr bemerkt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Abtsgmünd: Anhänger auf die Gegenfahrbahn geweht

Auf rund 1200 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Unfall am Sonntagmittag entstand. Gegen 14 Uhr wurde auf der Landesstraße 1073 zwischen Pommertsweiler und Abtsgmünd der Anhänger eines Fahrzeuges auf die Gegenfahrbahn geweht, wo er gegen den Mercedes Sprinter eines 30-Jährigen prallte.

Ellwangen: Jagdwilderei

Mit einer Schusswaffe erlegte ein bislang Unbekannter am Samstag im Gewann Rabenhalde eine Rehgeiß und deren Kitz. Der Täter ließ Wildabfälle zurück, ehe er sich mit seiner Beute davonmachte. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: 14-Jähriger durch Schläge verletzt

Mit schweren Verletzungen, zugezogen durch die Schläge bislang Unbekannter, musste ein 14-Jähriger am Sonntagabend ins Krankenhaus gebracht werden. Zeugenaussagen zufolge wurde der Jugendlich von einem Bekannten auf einen Schotterparkplatz in die Taubentalstraße gelockt. Als er dort eintraf, fuhren offenbar zwei Fahrzeuge vor, aus denen etwa 10 Männer im Alter zwischen 18 bis 20 Jahren ausstiegen, die sofort begannen, auf den 14-Jährigen einzuschlagen und einzutreten. Im Anschluss wurde der Teenager von Freunden, die ebenfalls vor Ort waren, nach Hause gebracht. Von dort wurde die Polizei informiert und der junge Mann in ein Krankenhaus gebracht. Möglicherweise gehören alle Täter zu einer Großfamilie; die Polizei Schwäbisch Gmünd hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen, welche die Hintergründe des Angriffs klären sollen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Eine 92-Jährige streifte am Sonntagmittag kurz vor 14 Uhr mit ihrem VW einen in der Gutenbergstraße abgestellten Mazda, wobei ein Schaden von rund 3000 Euro entstand. Die Seniorin fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, verständigten die Polizei und nannten das Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges. Während der Unfallaufnahme meldete sich auch die alte Dame bei der Polizei und meldete den Unfall.

