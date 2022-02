Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsatz - Versuchter Wohnungseinbruch - Bedrohung

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Brennende Mülltonne

Die örtliche Feuerwehr war wegen einer brennenden Mülltonne am Sonntagabend gegen 20 Uhr im Einsatz. Durch Anwohner, die das Feuer bemerkten, konnte das Feuer bereits bis zum Eintreffen der alarmierten Feuerwehrkräfte gelöscht werden. Die Tonne wurde durch die Hitzeentwicklung zerstört. Verletzt wurde niemand. Weitere Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Weissach im Tal: Versuchter Einbruch

Am Sonntagnachmittag in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 16.40 Uhr ereignete sich in der Straße Sandäcker ein versuchter Einbruch. Unbekannte schlugen an einem dortigen Wohngebäude die Glasscheibe einer Eingangstüre ein. Die Täter konnten aber nicht ins Gebäude vordringen. Da im Nachgang Blutspuren an der Scheibe feststellbar waren, ist davon auszugehen, dass ein Tatbeteiligter sich verletzte. Weitere sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen bzw. auf eine Person mit einer entsprechenden Schnittverletzung bittet die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090.

Fellbach: Betrunkener bedrohte Nachbarn

Am Samstag gegen 23 Uhr wurde die Polizei zu einer Ruhestörung in Fellbach-Schmiden gerufen. Ferner wurde dabei bekannt, dass der 47-jährige Lärmverursacher zuvor auch schon benachbarte Personen mit einer Pistole bedroht habe. Die Polizei nahm daraufhin den 47-Jährigen in Gewahrsam. Bei ihm in der Wohnung wurden aufgefundene Schreckschusspistolen und Softairwaffen sichergestellt. Der 47-Jährige wurde von der Polizei nach dem Vorfall einer psychiatrischen Klinik zugeführt. Ein Strafverfahren wegen Bedrohung wurde eingeleitet.

