Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Gebäudebrand

Aalen (ots)

Oberrot: Kellerbrand in Einfamilienhaus

Am Sonntagabend, gegen 21:30 Uhr, kam es im Keller eines Einfamilenhauses in der Glashofer Straße in Oberrot zu einem Brand. Wie die Feuerwehren aus Oberrot und Gaildorf vor Ort feststellten, geriet eine Waschmaschine aufgrund eines technischen Defektes in Brand. Dieser griff auf die gesamten Kellerräume über. Der Brand war schließlich gegen Mitternacht vollständig gelöscht. Die Feuerwehr Oberrot war it 4 Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften und die Feuerwehr Gaildorf mit 2 Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften vor Ort. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 40000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell