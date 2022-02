Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Gem. Gschwend-Brandhof - Zusammenstoß mit Gegenverkehr

Am Samstag gegen 14:25 Uhr befuhr ein 70-Jähriger mit seinem PKW VW die Kreisstraße 3252 von Horlachen in Richtung Brandhof. Kurz vor Brandhof geriet er aus unbekannter Ursache zu weit nach links und stieß mit dem PKW Ford einer 18-Jährigen zusammen, die in Richtung Horlachen unterwegs gewesen war. Der 70-Jährige kam durch die Kollision zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Es gelang ihm jedoch, sein Auto wieder auf die Fahrbahn zurück zu lenken. Die 18-Jährige kam ebenfalls von der Fahrbahn ab und prallte schließlich gegen einen Telefonmasten. Sie wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 12.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell