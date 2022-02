Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Ostalbkreis: Werkstattbrand mit einem schwer verletzten Jugendlichen

Aalen (ots)

Heubach-Buch: Rettungshubschrauber im Einsatz

Am Samstagabend gegen 23:39 Uhr kam es in der Bucher Hauptstraße in einer Werkstatt zu einem Brand. Bisherige Ermittlungen ergaben, dass sich drei berechtige Jugendliche in der dortigen Werkstatt aufhielten, als sich aus bislang ungeklärter Ursache eine Öl-Benzinlache entfachte und Teile der Werkstatt in Brand setze. Bei vermutlich Löschversuchen erlitt ein 14-Jähriger schwere Brandverletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Die beiden anderen Jugendlichen blieben unverletzt. An der Werkstatt entstand ein Schaden von ca. 5000,- Euro. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Heubach und Lautern waren mit insgesamt 7 Fahrzeugen und 32 Einsatzkräfte vor Ort. Der Rettungsdienst war mit 2 Rettungswagen, einem Notarztwagen und einem Rettungshubschrauber im Einsatz. Weitere Ermittlungen laufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell