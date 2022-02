Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Kernen-Rommelshausen - Motorradfahrer leicht verletzt

Am Samstag gegen 15:00 Uhr fuhr eine 68-Jährige mit ihrem PKW Daimler von einem Parkstreifen auf die Karlstraße ein. Sie übersah dabei einen 18-jährigen Motorradfahrer, der in gleicher Fahrtrichtung hinter ihr ankam. Es kam zur Kollision und der 18-Jährige zu Fall. Der Motorradfahrer erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen. Der Sachschaden beträgt etwa 5.000 Euro.

Fellbach-Schmiden - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Am Samstag gegen 16:00 Uhr befuhr eine 52-Jährige die Fellbacher Straße in Richtung Fellbach mit ihrem PKW VW. Vor der Kreuzung zur Siemensstraße musste sie vor der roten Ampel anhalten. Der hinter ihr fahrende PKW Fiat, der von einem 55-Jährigen gelenkt wurde, hielt ebenfalls an. Eine hinter dem Fiat fahrende 66-jährige BMW-Fahrerin fuhr auf den Fiat auf und schob diesen noch auf den VW. Der Fiat-Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 7.500 Euro.

