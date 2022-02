Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brand eines Holzstapels

Aalen (ots)

Vellberg-Lorenzenzimmern: Holzstapelbrand

Sonntagnacht gegen 00:10 Uhr geriet am Kirchplatz aus unbekannter Ursache ein Holzstapel in Brand. Da das Feuer früh entdeckt wurde, konnte ein Übergreifen auf die dortige Scheune verhindert werden. Die Freiwillige Feuerwehr Vellberg war mit 4 Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst brachte einen Rettungswagen in den Einsatz. Der Sachschaden wird auf ca. 250,- Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell