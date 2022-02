Polizei Mönchengladbach

POL-MG: SEK-Einsatz in Mönchengladbacher Wohnung

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei hat am Sonntag, 06.02.2022, gegen 23.40 Uhr, in einer Mönchengladbacher Wohnung an der Rheydter Straße einen mutmaßlich mit Schusswaffe bewaffneten 34-jährigen Mann festgenommen. Der Zugriff erfolgte durch Kräfte eines SEK. Dabei wurde niemand verletzt.

Dem Mann wird vorgeworfen, eine 37-jährige Bekannte mit dem Tode bedroht zu haben. Die Kriminalpolizei hat dazu die Ermittlungen aufgenommen.

Im Zusammenhang mit diesem Fall stellte sich auch heraus, dass der Beschuldigte auch ein Auto mit gestohlenen Kennzeichen führte.

Aufgrund der Gesamtumstände wurde der 34 jährige vorläufig festgenommen.

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell