Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 18-Jähriger nach Diebstahl aus Lieferwagen gestellt

Mönchengladbach (ots)

Ein 18-Jähriger hat am Donnerstag, 3. Februar, gegen 18.40 Uhr an der Mülgaustraße in Odenkirchen Gegenstände aus einem unverschlossenen Auto gestohlen und ist dabei von einem Zeugen beobachtet und verfolgt worden. Die Polizei stellte ihn wenig später.

Der Tatverdächtige war in Begleitung von zwei weiteren Personen zu Fuß die Mülgaustraße entlanggegangen. Zeugen fiel das Trio auf, da sie offensichtlich betrunken waren und randalierten. Einer von ihnen - der später gestellte 18-Jährige - testete laut Zeugenangaben im Vorbeigehen an mehreren geparkten Autos, ob diese verschlossen waren.

In der Nähe eines Imbissrestaurant wurde er "fündig": Davor parkte ein unverschlossenes Auto, mit dem die Mitarbeiter des Imbisses Essensbestellungen zu ihren Kunden liefern. Der 18-Jährige griff in das Fahrzeug und nahm einige Dokumente heraus. Als nun einer der Zeugen auf sich aufmerksam machte, flüchteten die drei Personen in unterschiedliche Richtungen. Der Zeuge verfolgte denjenigen, der in das Auto gegriffen hatte, und verständigte die Polizei.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung gelang es den Beamten, den Tatverdächtigen zu stellen. Sie nahmen ihn mit zu einer Polizeiwache. Ein auf freiwilliger Basis vorgenommener Alkoholtest war positiv. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der 18-Jährige von der Wache entlassen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Diebstahls. (jn)

