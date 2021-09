Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Abiturfeier in Wissen

Nachtrag: rein private Feier

Wissen (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung (Abiturfeier in Wissen 24.09./25.09.): Bei der Feier in Wissen, bei der es zu einem polizeilichen Einsatz kam, handelte es sich nicht wie hier zunächst bekannt wurde, um eine Abitur-Fete, sondern um eine rein private Feier, die von der 13. Jahrgangsstufe in Wissen ausgerichtet wurde.

