Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Katalysator-Diebstähle am Schmölderpark und in Venn

Mönchengladbach (ots)

Diebe haben sich an der Buchenstraße zwischen Dienstagabend, 20:00 Uhr, und Mittwochmorgen, 02.02.2022, 05:30 Uhr, an einem Auto zu schaffen gemacht und einen Katalysator gestohlen. Der Opel (Astra) stand geparkt auf dem Seitenstreifen.

Unbekannte haben außerdem zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen, 03.02.2022, einen weiteren Katalysator an einem Auto an der Thomas-Mann-Straße gestohlen. Der Besitzer hatte den Opel (Astra) am Mittwoch gegen 19:00 Uhr dort abgestellt. Als er am nächsten Morgen gegen 09:00 Uhr zurückkehrte, stellte er den Diebstahl fest.

Die Ermittler bitten Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell