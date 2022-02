Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher stehlen Schmuck und Bargeld

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte sind am Donnerstag, 3. Februar, zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr in eine Wohnung an der Hauptstraße in Rheydt eingebrochen und haben Schmuck und Bargeld mitgenommen.

Der Bewohner der Wohnung in der Nähe der Harmoniestraße war nur für kurze Zeit abwesend. Als er in seine Wohnung zurückkehrte, bemerkte er, dass in der Zwischenzeit eingebrochen worden war und verständigte die Polizei. Der oder die Täter hatten die Wohnung nach Wertsachen durchsucht und Geld und Schmuck erbeutet.

Die Polizei erbittet Hinweise von Zeugen, die sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegennimmt. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell