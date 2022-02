Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher dank Zeugenhinweisen gestellt und in U-Haft

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei hat am Mittwochmorgen, 2. Februar, zwei 37-jährige Männer nach einem Einbruchsversuch in ein Geschäft an der Straße Gracht im Stadtteil Rheydt festgenommen. Ermittler führten die beiden Tatverdächtigen heute einem Haftrichter vor, der sie in Untersuchungshaft schickte.

Gegen 2 Uhr früh waren Zeugen auf zwei Männer aufmerksam geworden, die mit ihrem Auto mehrmals an der Gracht auf und ab fuhren. Laut den Angaben der Zeugen stieg einer der Männer schließlich aus und machte sich mit Werkzeug an der Eingangstür eines Geschäfts zu schaffen. Der andere Täter blieb im Fahrzeug. Unbemerkt beobachten die Zeugen das Geschehen und verständigten die Polizei. Der Versuch, die Tür gewaltsam zu öffnen, misslang. Daraufhin setzte sich der Mann wieder ins Auto und beide fuhren davon. Dank der Auskünfte, die die Polizei von den Zeugen erlangt hatte, gelang es den Beamten, das Fahrzeug der Täter ausfindig zu machen und zu stoppen. Die beiden 37-jährigen Männer nahm die Polizei vorläufig fest.

Am Folgetag, dem 3. Februar, führten Ermittler der Kriminalpolizei die beiden Verdächtigen einem Haftrichter vor. Dieser ordnete für sie Untersuchungshaft an. (cr)

