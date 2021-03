Polizei Bielefeld

POL-BI: Geparkter Pkw beschädigt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Sieker - Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 bitten um Mithilfe bei der Aufklärung eines Verkehrsunfalls, der sich zwischen Donnerstag, 25.03.2021, und Sonntag, 28.03.2021, auf einem Parkplatz an der Bodelschwinghstraße ereignete.

Ein 34-jähriger Bielefelder stellte seinen Renault Scenic am Donnerstag, gegen 20:00 Uhr, vor einem Wohnhaus an der Bodelschwinghstraße ab. Das Haus liegt in Nähe der Kreuzung Osningstraße und verfügt, wie Nachbarhäuser, über eine Zufahrt mit angegliederten Parkboxen.

Als der 34-Jährige am Sonntag, gegen 10:00 Uhr, zu seinem Auto ging, bemerkte er eine frische Beschädigung am vorderen linken Kotflügel. Der Sachschaden betrug etwa 1.800 Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell