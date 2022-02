Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Versuchter Raubüberfall auf Kiosk in Mönchengladbach-Rheydt

Mönchengladbach (ots)

Am Freitag, 04.02.2022 gegen 16:52 Uhr, betrat ein unbekannter Täter ein Kiosk auf der Friedrich-Ebert-Straße in Mönchengladbach-Rheydt. Der 56jährige Kioskbetreiber wurde unvermittelt mit einer Schusswaffe bedroht und die Herausgabe von Geld wurde gefordert. Der Kioskbetreiber kam dieser Aufforderung nicht nach und sprühte dem Täter Pfefferspray in das Gesicht. Der Täter flüchtete daraufhin ohne Beute aus dem Kiosk in unbekannte Richtung.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 180cm groß, dunkle Haare, bekleidet mit schwarzer Winterjacke und Bluejeans.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 02161-290 aufgenommen. (gg)

