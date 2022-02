Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

Am Freitag, 04.02.2022, in der Zeit zwischen 17.00 und 20.00 Uhr, kletterte ein unbekannter Einbrecher auf den Balkon einer Hochparterrewohnung auf der Gracht. Zunächst versuchte er vergeblich, die Balkontür aufzutreten, griff dann durch den auf Kipp stehenden Flügel des Schlafzimmerfensters und öffnete es. Nachdem er so Zutritt zur Wohnung erlangt hatte, durchsuchte er die Räume nach Wertsachen. Er entwendete einen Laptop und ein Tablet und flüchtete anschließend auf dem Einstiegsweg.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02161/290 an die Polizei Mönchengladbach zu wenden. (so)

