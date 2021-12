Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Reifen kaputt

Hildburghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter schlitzte in der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen den hinteren rechten Reifen eines VW, der in der Straße "Rote Leite" in Hildburghausen geparkt war, auf. Ein Schaden von etwa 100 Euro entstand. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell