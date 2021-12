Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fußgängerin angefahren

Meiningen (ots)

Ein 38-jähriger Autofahrer befuhr Dienstagmittag die Robert-Koch-Straße in Meiningen in Richtung der Straße "Am Flutgraben". Im Bereich der Kreuzung Ernst-/Goehtestraße überquerte plötzliche eine 86-jährige Frau die Fahrbahn. Der Mann konnte nicht mehr reagieren und erfasste die Fußgängerin. Die Seniorin verletzte sich schwer und kam ins Krankenhaus.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell