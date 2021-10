Polizei Coesfeld

POL-COE: Olofen, Beethovenweg/BMW gestohlen

Coesfeld (ots)

Einen auffallend blauen BMW X2 stahlen Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch (28.10.) in Olfen. Das Auto am Beethovenweg verschlossen abgestellt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

