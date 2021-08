Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Mietersheim - Hinweise nach Einbruch erbeten

Lahr, Mietersheim (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher sind in der Nacht auf Sonntag unter massiver Gewalteinwirkung in einen Markt in der Straße "Im Götzmann" eingedrungen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts aus dem Lebensmittelgeschäft gestohlen. Möglicherweise wurden die Ganoven durch eine auslösende Alarmanlage von ihrem Vorhaben abgeschreckt. Die Höhe des verursachten Sachschadens ist noch Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Lahr. Mögliche Zeugen, die kurz vor 3:30 Uhr verdächtige Personen und/oder verdächtige Fahrzeuge beobachtet haben, setzen sich bitte unter der Telefonnummer: 07821 277-0 mit den Ermittlern in Verbindung.

/wo

