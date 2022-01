Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kellereinbrüche

Greußen (ots)

In der Nacht vom 29.12.2021 auf den 30.12.2021 kam es zu einem Kellereinbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Andreas-Tentzel-Straße in Greußen. Der oder die bislang unbekannte(n) Täter gelangte(n) - auf bisher nicht bekannte Weise - in das Mehrfamilienhaus und öffnete(n) gewaltsam eine Kellertür. Aus einem Kellerraum wurden mehrere alkoholische Getränke entwendet. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde zudem bekannt, dass in der vorangegangenen Nacht bereits versuchte wurde, zwei weitere Kellerräume aufzubrechen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in den jeweiligen Tatzeiträumen gemacht haben oder gar Hinweise zu dem bzw. den Tätern geben können, werden gebeten, dies der PI Kyffhäuser mitzuteilen.

