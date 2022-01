Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Clingen (Greußen) (ots)

Im Tatzeitraum vom 31.12.2021, 23:45 Uhr und dem 01.01.2022, 09:45 Uhr verschaffte(n) sich ein oder mehrere bislang unbekannte(r) Täter widerrechtlich Zutritt zu einem Einfamilienhaus am Markt in Clingen, während dessen Bewohner schliefen. Der bzw. die Täter entwendete(n) zunächst eine geringe Menge an Bargeld sowie Genussmittel, im Anschluss jedoch auch einen Fahrzeugschlüssel, dessen zugehöriger PKW Ford Mondeo - der in der Nähe des Grundstückes parkte - nachfolgend ebenfalls gestohlen wurde. Aufgrund eines Zeugenhinweises konnte das Fahrzeug noch am Neujahrstag zwischen den Ortslagen Westgreußen und Rohnstedt aufgefunden und seinen Eigentümern übergeben werden. Am Tatort sowie am/im Fahrzeug konnten mehrere Spuren gesichert werden.

Zeugen, die diesbezüglich im o. g. Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder gar Hinweise zu dem bzw. den Tätern geben können, werden gebeten, dies der PI Kyffhäuser mitzuteilen.

