Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Unfall zwischen Autofahrerin und Fußgänger - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45476 MH-Styrum:

Am Montagabend (22. November) ereignete sich im Stadtteil Styrum ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einem Fußgänger. Eine Mülheimerin war gegen 18 Uhr mit ihrem Citroen auf der Steinkampstraße, aus Richtung Landgrafenstraße kommend, in Richtung Markt-Center Styrum unterwegs. Vor der Friesenstraße ist zwischen den dortigen geparkten Autos plötzlich ein Jugendlicher auf den Fahrstreifen der 42-Jährigen gelaufen. Der 16-jährige Oberhausener zog sich bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen zu. Die am Unfall beteiligte Frau und ein Zeuge (23) leisteten vor Ort sofort bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe. Die Rettungssanitäter brachten den Verletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen, die konkrete Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise bitte an die Telefonnummer 0201/829-0. / MUe.

