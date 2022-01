Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Roßleben (ots)

In der Friedensstraße in Roßleben kam es am 30.12.2021 zu einem folgeschweren Verkehrsunfall. Eine 52-jährige Fußgängerin überquerte gegen 17:00 Uhr die Straße, als diese von einem VW Passat erfasst wurde. Die Fußgängerin erlitt hierdurch eine schwere Kopfverletzung und musste ins Krankenhaus verbracht werden. Obwohl unverletzt, musste der 35-jährige Fahrzeugführer die Polizeibeamten ebenfalls in ein Selbiges begleiten, da sich - im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme - herausstellte, dass dieser zum Unfallzeitpunkt nicht unerheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Im Krankenhaus wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde sichergestellt.

