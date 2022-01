Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrskontrolle mit Folgen

Reinsdorf (Artern) (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle nahe Reinsdorf (bei Artern) konnten am 30.12.2021, gegen 15:00 Uhr bei einem 37-jährigen Fahrzeugführer eines VW Golfs mehrere Verstöße festgestellt werden. Zunächst einmal konnte durch die Polizeibeamten ermittelt werden, dass dieser bei seiner Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. In der weiteren Folge übergab er den Polizeibeamten eine zweistellige Grammzahl an Cannabis. Im Rahmen der veranlassten Durchsuchung des Fahrzeuges und der Wohnung des Fahrzeugführers konnten zudem mehrere illegale Feuerwerkskörper, sogenannte "Polenböller" sowie eine geringe Menge an Cannabis aufgefunden und beschlagnahmt werden. Der 37-jährige Fahrzeugführer muss sich nun aufgrund der Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, Sprengstoffgesetz und das Straßenverkehrsgesetz verantworten.

