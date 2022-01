Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Wiehe (ots)

Am 30.12.2021, gegen 12:00 Uhr wurde der 50-jährige Fahrzeugführer eines Renault G in der Allerstedter Straße in Wiehe einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Der 50-Jährige muss sich nun aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

