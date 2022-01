Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straftaten

Eichsfeldkreis (ots)

In der Zeit vom 31.12.2021, 10:00 Uhr bis zum 01.01.2022, 12:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter in der Dürerstraße in Heiligenstadt einen Briefkasten durch Feuerwerkskörper. Der Schaden beläuft sich auf ca. 250,-EUR

An einem Radweg an der Unterlache in Worbis setzten unbekannte Täter, in der Nacht vom 31.12.2021, bis zum 01.01.2022, 12:00 Uhr, vermutlich durch Feuerwerkskörper, einen hohlen Baum in Brand. Dieser stürzte nach dem Ausbrennen um und fiel auf das Dach einer Gartenlaube. Durch die Feuerwehr mußte der noch glimmende Baum gelöscht und beseitigt werden. Hier ist die genaue Schadenshöhe noch nicht bezifferbar.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell