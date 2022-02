Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigungen, Mann randaliert in Supermarkt, mehrere körperliche Auseinandersetzungen & Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Waiblingen: Auto beschädigt

Bisher unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zum Sonntag einen in der Bahnhofstraße geparkten VW mutwillig und verursachten hierbei Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Am Auto wurde ein Reifen zerstochen sowie die Windschutzscheibe mit einem Stein beschädigt. Entsprechende Zeugenhinwiese nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Weinstadt: Betrunken von Straße abgekommen

Ein 21-jähriger VW-Fahrer befuhr in der Nacht zum Sonntag kurz vor 4 Uhr die Landesstraße 1201 von Strümpfelbach in Richtung Endersbach. Hierbei kam er nach rechts von der Straße ab und streifte unter anderem eine Grundstücksmauer sowie einen Zaun und kam schließlich zum Stehen. Vor Ort wurde den Beamten schnell klar, warum es zum Unfall kam - der junge Autofahrer war mit über 1,8 Promille erheblich betrunken. Da Betriebsstoffe ausliefen und das Fahrzeug stark zu rauchen begann, waren die Straßenmeisterei und die Feuerwehr ebenfalls vor Ort. Der 21-Jährige musste neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben.

Weinstadt-Endersbach: Mann randaliert im Supermarkt

Ein 36-jähriger Mann randalierte am Freitagnachmittag gegen 14:30 Uhr in einem Supermarkt in der Kalkofenstraße und beleidigte das Ladenpersonal, weshalb die Polizei hinzugerufen wurde. Auch als die Beamten eintrafen, ließ der Mann sich nicht beruhigen und schlug um sich. Dem 36-Jährigen wurden daher Handschließen angelegt, hiergegen leistete er heftigen Widerstand. Er wurde letztlich unter heftiger Gegenwehr und fortlaufenden Beleidigungen der Beamten zum Polizeirevier gebracht und muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Waiblingen: Mehrere Sachbeschädigungen

Durch bislang unbekannte Täter wurde am Samstag in der Zeit zwischen Mitternacht und 7 Uhr der Reifen eines Pkw im Hartweg zerstochen. Zudem wurden mehrere Wahlplakete für die anstehende Bürgermeisterwahl beschädigt und mit Farbe, zumeist mit beleidigendem Inhalt, beschmiert. Das Polizeirevier Waiblingen sucht nun dringend Zeugen, die in der Nacht auf Sonntag entsprechende Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 in Verbindung zu setzen.

Schwaikheim: Auseinandersetzung in Asylunterkunft eskaliert

Am späten Freitagabend mussten gleich mehrere Polizeistreifen in die Asylunterkunft in der Max-Eyth-Straße ausrücken. Nach bisherigem Kenntnisstand kam es zwischen mehreren Bewohnern der Unterkunft zu einer heftigen Auseinandersetzung, in deren Verlauf unter anderem ein Mann mit einem Schlag mit einer Bierflasche auf den Kopf verletzt wurde. Der Polizeiposten Schwaikheim hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen.

Winnenden: Zeugen nach Auseinandersetzung in Gaststätte gesucht

In der Nacht auf Sonntag gegen 1:30 Uhr kam es in einer Gaststätte in der Schloßstraße zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppierungen, in deren Verlauf u.a. mit Glasflaschen geworfen wurde. Eine 25-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Im Anschluss daran wurden vor der Gaststätte Blumenkübel umgeworfen und ein Außenspiegel eines geparkten Pkw beschädigt. Bislang wurden zwei Männer im Alter von 20 und 21 Jahren als Tatverdächtige ermittelt. Zeugen des Vorfalls werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 mit dem Polizeirevier Winnenden in Verbindung zu setzen.

Winnenden: Farbschmierereien

Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen beschmierten bisher unbekannte Täter die Bushaltestelle des Lessing-Gymnasiums mit verschiedenen Parolen und Symbolen. Aufgrund der Inhalte der Parolen ist davon auszugehen, dass die Täter aus der linken Szene stammen dürften. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell