POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht Parkplatz Aldi Nahbollenbach

Idar-Oberstein (ots)

Idar-Oberstein Am Dienstag, dem 01.02.2022, in der Zeit 08:15 - 08:45 Uhr, ereignete sich am Parkplatz des Aldi Marktes, in der Michelswiese 1, in Nahbollenbach eine Verkehrsunfallflucht. Vermutlich touchierte ein größeres Fahrzeug beim Ein-/Ausrangieren einen parkenden PKW. Durch den Zusammenstoß wurde die Heckklappe/-scheibe des parkenden PKW beschädigt. Der Schaden am parkenden PKW beträgt ca. 750 Euro. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein (Tel.: 06781-5610) zu melden.

