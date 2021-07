Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Brand in ehemaligem Fabrikgebäude

Gengenbach (ots)

Am heutigen Sonntag um 08:29 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle Ortenau eine Rauchentwicklung aus einem aktuell leerstehenden Fabrikgebäude gemeldet, das sich auf der südwestlichen Seite des Bahnhofes befindet. Zur Brandbekämpfung sind die Feuerwehr Gengenbach mit den Abteilungen Reichenbach, Bermersbach und Schwaibach sowie unterstützend die Feuerwehren Zell am Harmersbach und Ohlsbach mit insgesamt 50 Feuerwehrfrauen und -Männer eingesetzt. Die Löscharbeiten dauern aktuell noch an.

Nach derzeitigem Sachstand kamen keine Personen zu Schaden. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe können bislang noch keine Angaben gemacht werden.

Das Polizeirevier Offenburg hat die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. /WBL

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell