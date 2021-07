Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mühlenbach - Überholmanöver führt zu Sachschaden - Zeugenaufruf

Offenburg (ots)

Am Freitagmorgen gegen 07:10 Uhr fuhr eine 49-Jährige mit ihrem PKW in Stein auf die B294 in Fahrtrichtung Mühlenbach auf. In diesem Bereich kam ihr ein PKW entgegen, der gerade einen LKW überholte. Um eine Kollision mit den entgegenkommenden Fahrzeugen zu vermeiden wich die Fahrzeugführerin nach rechts aus, touchierte dabei den Bordstein und geriet in den Grünstreifen. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300,00 EUR. Das Polizeirevier Haslach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise zu dem mutmaßlich silberfarbenen PKW und LKW unter Telefon: 07832 975920.

