Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung am Bauhofgebäude, Raiffeisenstraße

Hermeskeil (ots)

Im Zeitraum von Freitag dem 28.01.2022 - Montag, den 31.01.2022, wurde durch bislang unbekannte Täter eine Fensterscheibe am Gebäude des Bauhof in Hermeskeil eingeworfen. Vermutlich wurde eine "Mutter" als Wurfgeschoss verwendet. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion In Hermeskeil

