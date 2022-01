Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Brand in Garage eines Einfamilienhauses

Schweich (ots)

Am Sonntag, den 30.01.2022 gegen 16.30 Uhr kam es in Trier, Mäusheckerweg zum Brand in einer Garage eines Einfamilienhauses. Ein aufmerksamer Nachbar hatte eine tiefschwarze aus der Garage austretende Rauchwolke bemerkt und sofort über Notruf die Feuerwehr alarmiert. Vor Ort konnte rasch festgestellt werden, dass nur die Garage vom Brand betroffen war. Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr Trier geriet eine in der Garage gelagerte Batterie, welche mit der Heizungsanlage verbunden war, infolge eines technischen Defektes in Brand. Hierdurch entstand eine starke Rauchentwicklung und ausschließlich Sachschaden am Garagentor, Inventar sowie der Deckenverkleidung. Die Schadenshöhe beträgt nach vorläufiger Einschätzung ca. 30000 Euro. Im Einsatz war die Berufsfeuerwehr Trier, Löschzug Pfalzel mit insgesamt 37 Einsatzkräften.

