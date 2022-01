Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Übermütige Steinewerfer in Bundenbach gesucht

Bundenbach (ots)

In der Zeit vom 26.01. bis zum 28.01.2022 kam es auf einem Wiesengrundstück in Bundenbach, auf welchem mehrere nicht angemeldete PKW abgestellt sind, zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter/innen warfen herumliegende Steine auf eines der Fahrzeuge, um mutwillig die Fahrzeugscheiben zu zerstören. Die Polizei Idar-Oberstein bittet nun um Zeugenhinweise. Hinweise können telefonisch, als auch per E-Mail entgegengenommen werden.

