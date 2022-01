Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Schneekanone

Hilscheid / Erbeskopf (ots)

In der Nacht vom 25.01. auf den 26.01. wurde auf dem Skihang des Erbeskopfes eine dort positionierte Schneekanone mittels schwarzer Farbe durch eine unbekannte Person besprüht. Wer kann Angaben zur Tat selbst, oder zu anwesenden Personengruppen im Bereich des Gipfels in der entsprechenden Nacht oder Abendstunden machen? Entsprechende Hinweise sind an die Polizeiinspektion Morbach zu richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell