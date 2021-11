Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Brand eines Baggers in Kompostierwerk

Moisall (ots)

Am Abend des 21.11.2021, gegen 20:30 Uhr, ereignete sich in der Ortslage Moisall ein Brand eines Hydraulikbaggers. Im dortigen Kompostierwerk brannte dieser komplett aus. Personen kamen nicht zu Schaden und es entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 30.000 Euro. Das Feuer griff nicht auf weitere Objekte über. Es waren die Feuerwehren aus Bernitt, Bützow und Moisall / Kurzen Trechow im Einsatz. Ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung wurde eingeleitet. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Bützow zu wenden (038461/4240).

