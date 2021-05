Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Sachbeschädigung durch Feuer in Uedding

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben gestern, am 26. Mai, gegen 20.20 Uhr in einem leerstehenden Industriegebäude am Fleenerweg in Uedding einen Brand gelegt, indem sie Unrat anzündeten. Aufmerksame Zeugen bemerkten die Rauchentwicklung und verständigten Feuerwehr und Polizei. Der Feuerwehr gelang es, das Feuer zu löschen und Gebäude- oder Personenschaden zu verhindern. Zeugen berichteten von einer Gruppe Jugendlicher, die vom Brandort weggelaufen waren. Nähere Informationen zu ihnen liegen der Polizei derzeit nicht vor. Die Polizei erbittet weitere Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (jn)

