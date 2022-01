Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schwerer Stein auf der Fahrbahn

Baumholder (ots)

Am Sonntagabend in der Zeit von 20:00-20:30 Uhr erlaubten sich bisher unbekannte Täter einen schlechten Scherz. Sie rollten im Bereich der Baumholderer Feuerwehr einen schweren Stein auf die Fahrbahn. Dadurch nahmen sie eine Gefährdung vorbeifahrender Fahrzeuge zumindest billigend in Kauf, so dass eine Strafanzeige wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen wurde. Zu einem Schaden kam es glücklicherweise nicht, auch weil sich drei unbeteiligte Passanten fanden, welche den eingesetzten Polizisten halfen den Stein von der Fahrbahn zu entfernen. Die Polizei Baumholder bittet um Hinweise auf die Täter.

