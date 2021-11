Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Hatten

Am Dienstag, 23. November 2021, befuhr ein 52-jähriger Fahrzeugführer aus der Gemeinde Hatten gegen 22:20 Uhr mit seinem Pkw den Hatter Weg in Richtung Kirchhatten und beabsichtigte nach links in einen Waldweg abzubiegen, ohne den Fahrtrichtungsanzeiger zu betätigen. Ein nachfolgender 26-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw, ebenfalls aus der Gemeinde Hatten, befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits im Überholvorgang und prallte mit seinem Pkw gegen den abbiegenden Pkw. Die Sachschäden wurden mit 5000 Euro angegeben.

