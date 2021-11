Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss in Lemwerder unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 23. November 2021, führten Beamte der Polizei Brake gegen 19:15 Uhr in der Stedinger Straße in Lemwerder eine Verkehrskontrolle bei einem 27-jährigen Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Lemwerder durch.

Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich bei dem 27-Jährigen Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest erhärtete den Verdacht und verlief positiv auf THC.

Dem Fahrzeugführer wurde durch einen Arzt Blut entnommen.

Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Mann ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell