POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person in Hude

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 23. November 2021 befuhr ein 35-jähriger Fahrzeugführer aus der Gemeinde Hude gegen 05:45 Uhr mit seinem Pkw die Hurreler Straße. Hierbei kam er in einer langgezogenen Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab,lenkte dagegen, geriet mit dem Fahrzeug ins Schleudern und prallte zunächst mit der Fahrzeugfront und anschließend mit dem Heck gegen mehrere Bäume. Durch die Kollision wurde der 35-Jährige leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wurde auf 7500 Euro geschätzt.

