Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall zwischen Sattelzug und Pkw in Ganderkesee ++ Vorfahrtverletzung ++ keine Verletzten

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 23.11.2021, kam es gegen 09:30 Uhr in Ganderkesee an der Einmündung der Westtangente zur Oldenburger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem Pkw. Dabei bog der 61-Jährige mit dem Sattelzug unter Missachtung des dortigen "Stop"-Schildes (VZ 206)nach links von der Westtangente auf die Oldenburger Straße und übersah zudem noch die vorfahrtberechtigte 41-Jährige, die mit dem Pkw die Oldenburger Straße in Rtg. Grüppenbührener Straße befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beteiligten Fahrzeuge, wodurch der Pkw nicht mehr fahrbereit war. An der Sattelzugmaschine entstand ebenfalls Sachschaden. Die beteiligten Personen blieben unverletzt. Gegen den 61-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell