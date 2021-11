Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Taschendiebstahl in Supermärkten in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 22. November 2021, kam es zu zwei Diebstählen in zwei Braker Einkaufsmärkten durch bislang unbekannte Täter.

In der Tatzeit von circa 11:00 Uhr bis 11:30 Uhr, entwendete ein Täter in einem Supermarkt in der Straße Am Stadion, das Portemonnaie einer 82-jährigen Geschädigten aus Brake, welches sie während des Einkaufs in ihrer Handtasche mit sich führte. Die Schadenshöhe ist bislang unbekannt.

In der Tatzeit von circa 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr, wurde das Portemonnaie aus dem mitgeführten Rucksack einer 58-jährigen Brakerin, aus einem Supermarkt in der Weserstraße entwendet. Die Schadenshöhe wurde auf circa 400 Euro geschätzt.

Die Täter nutzen offenbar eine kurze Unaufmerksamkeit der Geschädigten aus.

Die Polizei Brake bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich mit dem Polizeikommissariat Brake unter der Telefonnummer 04401/935-115, in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, Wertgegenstände und Geldbörsen unmittelbar am Körper zu tragen, um so einen Diebstahl vorzubeugen.

