Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Groß Ippener

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 22. November 2021, 06.55 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Cloppenburg mit einem Pkw die Annenstraße und musste an einer dortigen Baustelle verkehrsbedingt anhalten. Eine nachfolgende 34-jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Vechta übersah dieses und fuhr mit ihrem Pkw auf. Die Sachschäden an den Fahrzeugen wurde auf 6000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell