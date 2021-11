Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Urkundenfälschung +++ gefälschte Impfausweise in Braker Apotheke vorgezeigt

Delmenhorst (ots)

Die Polizei Brake ermittelt in gleich drei Fällen von Urkundenfälschung, nachdem die Personen versucht haben, in einer Apotheke in der Weserstraße in Brake, mit gefälschten Impfpässen ein digitales Impfzertifikat zu bekommen.

Ein 26-jähriger Mann aus Brake und eine 48-jährige Nordenhamerin zeigten am Freitag, 19. November 2021, jeweils einen gefälschten Impfnachweis vor. Der Mitarbeiter erkannte jeweils die Fälschung und stellte keine Zertifikate aus.

Am Samstag, 20. November 2021, versuchte ein 47-jähriger Mann aus der Gemeinde Ovelgönne vergeblich mit einem gefälschten Impfnachweis an ein Zertifikat zu gelangen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell