Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Sachbeschädigung an Braker Museum +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Tatzeit von Freitag, 19. November 2021, ca. 17:00 Uhr und Montag, 22. November 2021, ca. 10:00 Uhr, mittels silberner Farbe eine Schiffskanone auf dem öffentlichen Gelände des Schifffahrtsmuseums in der Straße Kaje in Brake.

Die Schadenshöhe wurde auf ca. 500 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-115, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell