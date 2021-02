Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Feuer in einem Seniorenpflegeheim in Celle

Celle (ots)

Am 12. Februar um 08:13 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Celle-Hauptwache gemeinsam mit dem Rettungsdienst in den Kreuzgarten alarmiert. Hier war es in einem Badezimmer eines Seniorenpflegeheims zu einem Entstehungsbrand gekommen.

Bereits vor Eintreffen der Feuerwehr war der betroffene Bereich evakuiert worden. Durch Mitarbeiter der Einrichtung waren Erstmaßnahmen zur Brandbekämpfung ergriffen worden. Durch die Einsatzkräfte der Celler Feuerwehr wurden Nachlöscharbeiten durchgeführt. Zur Belüftung und Entrauchung wurde ein Drucklüfter eingesetzt. Ein weiterer Einsatz der Feuerwehr war nicht erforderlich.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache, die Führungsgruppe Einsatzleitung der Feuerwehr Celle, der Rettungsdienst des Landkreises Celle und die Polizei Celle.

